Пермь
ул. Пушкина, 29
Глеба Успенского, 2а
+7 (342) 23 777 84
пн
09.00 - 20:00
вт
09.00 - 20:00
ср
09.00 - 20:00
чт
09.00 - 20:00
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09.00 - 20:00
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коррекция
зрения
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01Коррекция зрения 02Лечение глаз 03Хирургия катаракты 04Лечение астигматизма 05Аппаратное лечение 06Проверка зрения
Оптика
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Центр современной
офтальмологии «Афродита»
Удобное расположение салонов
Полный цикл обслуживания
Сертифицированная продукция
Детская офтальмология и детские очки
Наличие и постоянное увеличение числа бесплатных услуг
Наш принцип: “Точная диагностика – залог правильного лечения!”

Открыт в городе Перми и предоставляет различные услуги по профилактике, коррекции и восстановлению зрения. Основной акцент в работе центра коррекции зрения – точная и полная диагностика глазной патологии.

Кроме того, все специалисты нашего центра офтальмологии прошли обучение для работы с оборудованием, изучив все его возможности, которые можно использовать при диагностике различного рода заболеваний. Качественное оборудование и специалисты высокого класса – залог правильной постановки диагноза и назначения нужного лечения!

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Наши врачи
Легостаева Любовь Павловна
Легостаева Любовь Павловна Специалист по современным методам диагностики и лечения глазных заболеваний
Бактикова Лейсан Ильнуровна
Бактикова Лейсан Ильнуровна Специалист по современным методам диагностики и лечения глаукомы.
Старцева Наталья Николаевна
Старцева Наталья Николаевна Офтальмохирург, специалист по современным методам диагностики и лечения глаукомы
Афанасьева Ольга Сергеевна
Афанасьева Ольга Сергеевна Офтальмохирург
Дакин Николай Владимирович
Дакин Николай Владимирович Офтальмохирург
Отзывы
Владимир Григорьевич

Сделал операции на обоих глазах.Отношение персонала внимательное и отзывчивое.Особая благодарность Афанасьевой О.С.и Легостаевой Л.П.за скурпулезный подбор И.О.Л.и грамотное ведение пациента до и после операций;Дакину Н.В. за его зоркий глаз и золотые руки.

21.01.2021
Анастасия

Делала операция 20 августа, прошел месяц все ясно и четко и комфортно! Я сама из Екатеринбурга, специально приезжала сюда для операции так как цены весьма демократичны ( у меня в городе от 60 000 ). Спасибо Вашему коллективу!!!! Скоро приеду на проверку)

22.09.2020
Кскния

Делала операцию 23 июля,результат:счастлива до безумия,я рассталась с очками,надеюсь,навсегда!Спасибо огромное персоналу, вежливые,внимательное. Сейчас зрение твердая 1.Приезжали из Свердловской области по рекомендациям знакомых,остались довольны!Спасибо за чудо!

10.08.2019
Алена

Сделала лазерную коррекцию глаз в марте 2018 года, прошло уже больше года, зрение прекрасное, вижу каждую травинку и все мелочи на улице и дома, огромное спасибо центру 'Афродита', что могу четко смотреть на мир!

11.05.2018
Подорожняк Елена Олеговна

Обратилась в оптику центра Афродита для проведения аппаратного лечения глаз.В оптике приятная атмосфера,современные аппараты.Заранее не записывалась.Приехала - и меня сразу пригласили на лечение.Завели карточку,врач вежливая,расспросила,с какой проблемой я пришла.Лечение продолжалось 2 недели.Какой будет результат пока не известно.А так никаких неудобств и нареканий у меня нет.Желаю процветания Афродите ,спасибо,что вы есть!

19.03.2016
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Если вы хотите сохранить зрение на долгие годы – запишитесь на прием в офтальмологический центр «Афродита» уже сегодня!

Наши офисы:
  • г. Пермь, ул. Пушкина, 29
  • +7 (342) 23 777 84
  • г. Пермь, ул. Г.Успенского, 2а
  • +7 (342) 28 111 44
  • ПН-ПТ: 9.00 - 20:00
  • СБ: 10.00 - 19:00
  • ВС: ВЫХОДНОЙ