Открыт в городе Перми и предоставляет различные услуги по профилактике, коррекции и восстановлению зрения. Основной акцент в работе центра коррекции зрения – точная и полная диагностика глазной патологии.
Кроме того, все специалисты нашего центра офтальмологии прошли обучение для работы с оборудованием, изучив все его возможности, которые можно использовать при диагностике различного рода заболеваний. Качественное оборудование и специалисты высокого класса – залог правильной постановки диагноза и назначения нужного лечения!
Сделал операции на обоих глазах.Отношение персонала внимательное и отзывчивое.Особая благодарность Афанасьевой О.С.и Легостаевой Л.П.за скурпулезный подбор И.О.Л.и грамотное ведение пациента до и после операций;Дакину Н.В. за его зоркий глаз и золотые руки.21.01.2021
Делала операция 20 августа, прошел месяц все ясно и четко и комфортно! Я сама из Екатеринбурга, специально приезжала сюда для операции так как цены весьма демократичны ( у меня в городе от 60 000 ). Спасибо Вашему коллективу!!!! Скоро приеду на проверку)22.09.2020
Делала операцию 23 июля,результат:счастлива до безумия,я рассталась с очками,надеюсь,навсегда!Спасибо огромное персоналу, вежливые,внимательное. Сейчас зрение твердая 1.Приезжали из Свердловской области по рекомендациям знакомых,остались довольны!Спасибо за чудо!10.08.2019
Сделала лазерную коррекцию глаз в марте 2018 года, прошло уже больше года, зрение прекрасное, вижу каждую травинку и все мелочи на улице и дома, огромное спасибо центру 'Афродита', что могу четко смотреть на мир!11.05.2018
Обратилась в оптику центра Афродита для проведения аппаратного лечения глаз.В оптике приятная атмосфера,современные аппараты.Заранее не записывалась.Приехала - и меня сразу пригласили на лечение.Завели карточку,врач вежливая,расспросила,с какой проблемой я пришла.Лечение продолжалось 2 недели.Какой будет результат пока не известно.А так никаких неудобств и нареканий у меня нет.Желаю процветания Афродите ,спасибо,что вы есть!19.03.2016