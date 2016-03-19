Открыт в городе Перми и предоставляет различные услуги по профилактике, коррекции и восстановлению зрения. Основной акцент в работе центра коррекции зрения – точная и полная диагностика глазной патологии.

Кроме того, все специалисты нашего центра офтальмологии прошли обучение для работы с оборудованием, изучив все его возможности, которые можно использовать при диагностике различного рода заболеваний. Качественное оборудование и специалисты высокого класса – залог правильной постановки диагноза и назначения нужного лечения!